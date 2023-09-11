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15:51, 11 сентября 2023Мир

В НАТО оценили риски атаки России на альянс

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Россия не намерена атаковать Румынию

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия не намерена атаковать страны НАТО, эти риски оценил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Его слова приводит ТАСС.

«Нет признаков, что Россия намерена атаковать союзное государство [НАТО], будь то Румыния или любое другое [государство]. Нет риска, что Румыния будет вовлечена в этот конфликт или что этот конфликт распространится на нас», — заявил он.

Кроме того, он затронул тему падения обломков дрона на севере уезда Тулча вблизи украинских портов. По его словам, румынские власти проводят расследование, все элементы будут прояснены и представлены общественности. Прежде всего, речь идет о непреднамеренной атаке, уточнил он.

Помимо этого, Джоанэ поприветствовал решение США направить дополнительные самолеты в качестве воздушной полиции в регион Черного моря. Это означает размещение дополнительного военного контингента в Румынии, не считая пяти тысяч солдат альянса, которые уже находятся в стране.

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    Виктория Кондратьева
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