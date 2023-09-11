В НАТО оценили риски атаки России на альянс

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Россия не намерена атаковать Румынию

Россия не намерена атаковать страны НАТО, эти риски оценил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Его слова приводит ТАСС.

«Нет признаков, что Россия намерена атаковать союзное государство [НАТО], будь то Румыния или любое другое [государство]. Нет риска, что Румыния будет вовлечена в этот конфликт или что этот конфликт распространится на нас», — заявил он.

Кроме того, он затронул тему падения обломков дрона на севере уезда Тулча вблизи украинских портов. По его словам, румынские власти проводят расследование, все элементы будут прояснены и представлены общественности. Прежде всего, речь идет о непреднамеренной атаке, уточнил он.

Помимо этого, Джоанэ поприветствовал решение США направить дополнительные самолеты в качестве воздушной полиции в регион Черного моря. Это означает размещение дополнительного военного контингента в Румынии, не считая пяти тысяч солдат альянса, которые уже находятся в стране.