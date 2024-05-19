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20:59, 19 мая 2024Спорт

Пять голов колумбийца Кассьеры принесли «Зениту» победу над «Ахматом»

«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 5:1, все пять голов забил колумбиец Касьерра

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, все пять голов в составе победителей забил колумбиец Касьерра. Он стал первым в XXI веке игроком турнира, оформившим пента-трик. Единственный мяч «Ахмата» — на счету Мохамеда Конате.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 54 очка и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, сместив оттуда «Краснодар». «Ахмат» с 35 очками остался на десятой строчке.

15 мая «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России. Сине-бело-голубые по пенальти обыграли московский ЦСКА — 5:4. В решающем матче турнира, который состоится 2 июня, петербуржцы встретятся с калининградской «Балтикой».

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      Андрей Стрельцов
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