Украинский беспилотник попытался атаковать еще один российский регион

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

В небе над Курской областью уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению МО, беспилотник был уничтожен дежурными системами противовоздушной обороны. Попытка атаки была совершена около 13:30 по московскому времени.

Ранее атаке подвергся еще один российский регион — Белгородская область.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины. Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар».

