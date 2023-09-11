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19:12, 11 сентября 2023Наука и техника

В России оценили эффективность снарядов с обедненным ураном

Маев: бронепробиваемость снарядов с обедненным ураном на 30 процентов выше
СюжетНаселение России:

Фото: NAID / Wikipedia

Бронепробиваемость снарядов с сердечником из обедненного урана на 30 процентов выше по сравнению с обычными бронебойными снарядами, но они не гарантируют уничтожения российских танков. Эффективность снарядов оценил бывший начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев в беседе с ТАСС.

«Снаряды с сердечником из обедненного урана не являются средством, которое бы наверняка гарантировало уничтожение российских танков. При их использовании бронепробиваемость увеличивается на 30 процентов по сравнению с обычными снарядами, но это не гарантирует уничтожение наших танков. Это просто боеприпас повышенного могущества», — сказал он.

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Маев пояснил, что броня становится более хрупкой в месте поражения урановым сердечником. За счет этого возрастает бронепробиваемость снаряда. По словам бывшего начальника ГАБТУ, распыление урана при взрыве таких боеприпасов создает опасность радиоактивного заражения окружающей среды с тяжелыми последствиями для мирного населения.

Генерал-полковник подчеркнул, что у России такие боеприпасы есть «в достаточном количестве». Он предположил, что решение об их применении могут принять только в самом крайнем случае.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть бронебойные снаряды с обедненным ураном, Москва оставляет за собой право применять их в качестве ответа. Российские танки могут использовать бронебойные оперенные подкалиберные снаряды 3БМ-59 «Свинец-1» с сердечником из обедненного урана.

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    Даниил Иринин
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