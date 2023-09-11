Путин продлил ограничения для «Газпрома»

«Газпрому» продлили ограничение на покупку газа у СП с Wintershall и OMV

Президент России Владимир Путин 11 сентября подписал указ, продляющий ограничения для «Газпрома» на покупку газа у совместных предприятий (СП) из недружественных стран на один год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет касается приобретения газа или услуг у СП с немецкой Wintershall Dea и немецкой OMV по ценам выше, чем установлены правительством. Речь идет о поставках природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях. Срок действия ограничений был продлен до 1 октября 2024 года.

Документ внес изменения в указ «О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», подписанный президентом 22 декабря 2022 года. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что указ не является ответом на потолок цен на топливо. По его словам, документ, касающийся «Газпрома», — реакция на действия некоторых недружественных государств.

В феврале 2023 года директор Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что компания потеряла два миллиарда евро дивидендов от совместных предприятий в России. Тогда же фирма полностью списала долю в «Северном потоке» после взрывов, отметив, что «невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры».