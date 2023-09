Ким Кардашьян заметили в бикини за сотни тысяч рублей

Американская телезвезда Ким Кардашьян попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Соответствующие снимки публикует Page Six.

42-летнюю знаменитость заметили на островах Теркс и Кайкос в винтажном бикини розового цвета из ассортимента люксового бренда Chanel. Отмечается, что купальник с монограммой модного дома входил в коллекцию, выпущенную в 1990-х годах. Стоимость плавательного костюма составляет 6900 долларов (668 тысяч рублей).

На размещенных кадрах видно, как предпринимательница купается в океане с заплетенными в косу волосами. При этом на ее лице отсутствует макияж, а из аксессуаров на ней были несколько колье с крестами и серьги-гвоздики.

В августе Ким Кардашьян с новой прической подняли на смех в сети. Знаменитость посетила пятый ежегодный вечер фонда This Is About Humanity в Лос-Анджелесе. Для мероприятия звезда выбрала облегающее черное платье, оформленное кожаным корсетом. Также Кардашьян решила продемонстрировать новую стрижку — прямую челку.