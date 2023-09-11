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00:37, 12 сентября 2023Бывший СССР

Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию

Арахамия: Зеленский не несет ответственность за коррупцию в правительстве

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Результаты опроса, где почти 80 процентов респондентов проголосовали за то, что президент Украины Владимир Зеленский полностью несет ответственность за коррупцию в правительстве, выглядят как манипуляция. Освободить украинского лидера от этой ответственности призвал депутат Верховной Рады Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

По словам депутата, борьба с коррупцией должна оставаться в зоне действий органов антикоррупционной вертикали власти.

«Надеюсь, что антикоррупционные органы усилят свою работу, в том числе информационную, чтобы президент мог заниматься войной и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль — большой коррупцией в стране», — написал Арахамия.

Согласно другим данным исследования, 55 процентов опрошенных считают, что поставлять Киеву западное оружие следует только при условии успешной борьбы с коррупцией. При этом ранее Владимир Зеленский заявлял, что коррупционные случаи на Украине не сказываются на помощи иностранных партнеров. «Это не касается оружия наших партнеров, или денег на вооружение, или денег для бюджета, чтобы выплачивать пенсии», — сказал он.

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    Александра Синицына
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