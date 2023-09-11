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04:45, 11 сентября 2023Наука и техника

Названа возможная причина крушения «Луны-25»

РИА Новости: «Луна-25» могла рухнуть из-за поломки измерителя ускорения «Биус-Л»

Фото: Roscosmos / Reuters

Одной из возможных причин крушения российской станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, данный прибор ранее не проходил испытаний в космосе. Он уточнил, что «Биус-Л» определяет положение космической станции и помогает устанавливать скорость полета, а также передает эти данные на компьютер. При этом источник подчеркнул, что окончательное решение о причинах крушения «Луны-25» вынесет аварийная комиссия.

19 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Станция, запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны.

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    Марина Совина
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