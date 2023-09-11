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16:27, 11 сентября 2023Спорт

Российского бойца UFC назвали монстром

Глава UFC Уайт назвал россиянина Волкова монстром после победы над Туйвасой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением о российском бойце смешанного стиля (MMA) Александре Волкове, победившем австралийца Тая Туйвасу. Его слова доступны на YouTube-канале промоушена.

Уайт назвал россиянина монстром и заявил, что бой оправдал ожидания. «Только посмотрите на этого монстра, с которым бился Туйваса, на его преимущество в размахе рук, на его силу, на разницу в их размере. Но Тай провел потрясающий поединок», — отметил глава UFC.

10 сентября Волков оказался сильнее Туйвасы на турнире UFC 293. Россиянин победил соперника во втором раунде удушающим приемом.

Волков одержал третью подряд победу в UFC. Всего на счету 34-летнего Волкова 37 побед при 10 поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе Туйвасы 14 побед и шесть поражений.

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    Дарья Коршунова
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