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18:03, 11 сентября 2023Наука и техника

Apple подготовит пользователей к переходу на USB-C

MacRumors: Apple выпустит новые аксессуары для iPhone с USB-C

Фото: Aaditya Ailawadhi / Unsplash

Корпорация Apple представит аксессуары для смартфонов с новым разъемом. Об этом сообщает издание MacRumors.

В разговоре с журналистами медиа обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что компания обновит многие аксессуары для iPhone. Кроме базового зарядного провода, который получит разъем USB-C, поддержку универсального порта получат адаптеры и прочие устройства.

В том числе разъем USB-C получит MagSafe Duo — станция для одновременной зарядки iPhone и Apple Watch, которая впервые была выпущена осенью 2020 года. Также новый порт будет иметь пауэрбанк для iPhone, который будет поддерживать зарядку двух смартфонов одновременно. По словам Гурмана, таким образом Apple подготовит своих пользователей к переходу на новый стандарт.

Марк Гурман не стал уточнять, будут ли новые аксессуары представлены 12 сентября вместе с iPhone 15. Однако специалист отметил, что в компании не будут проводить дополнительную презентацию в октябре. Разъем USB-C заменит Lightning, который появился в смартфонах Apple в 2012 году. Ожидается, что новый интерфейс для зарядки и передачи данных получат все смартфоны серии iPhone 15.

Ранее фирма SellCell провела опрос и выяснила, что пользователи смартфонов на iOS и Android могут купить новый смартфон Apple из-за появления в нем разъема USB-C. Так, об этом заявили 63 процента владельцев iPhone.

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    Андрей Ставицкий
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