Названа главная причина для покупки iPhone 15

SellCell: пользователи смартфонов приобретут новый iPhone 15 из-за USB-C

Пользователи смартфонов на iOS и Android могут купить новый смартфон Apple из-за появления в нем разъема USB-C. Об этом сообщается в исследовании компании SellCell.

Аналитики фирмы по продаже и покупке подержанных смартфонов перед выходом iPhone 15 опросили 1000 пользователей девайсов Apple и 1000 владельцев Android-устройств. Из опроса следует, что наличие универсального порта USB-C может оказаться главной причиной для приобретения гаджета.

Так, 63 процента владельцев iPhone заявили, что купят новый аппарат Apple из-за USB-C. 37 процентов опрошенных из числа желающих приобрести iPhone 15 заявили, что хотят заряжать свой телефон и компьютер от одного кабеля. Еще 30 процентов пользователей отметили, что рады, что iPhone будет совместим с зарядными устройствами других производителей.

44 процента пользователей Android отметили, что хотели бы купить iPhone 15 из-за USB-C. Из них почти 36 процентов респондентов отметили удобство зарядки смартфона и прочих девайсов одним проводом.

Ранее журналисты Bloomberg рассказали, что компания Apple запланировала выпуск обновленных беспроводных наушников с новым разъемом USB-C. Также USB-C получат смартфоны iPhone 15, выход которых запланирован на 12 сентября.