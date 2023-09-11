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13:39, 11 сентября 2023Россия

В СК назвали предварительную причину смерти съевшей арбуз россиянки

СК: причиной смерти съевшей арбуз россиянки стала сердечная недостаточность

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Причиной смерти россиянки, которая купила арбуз в Москве, съела его и скончалась, является острая сердечная недостаточность. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) по столице.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования, отметили в СК, признаков отравления не обнаружено.

«Причиной смерти является острая сердечная недостаточность. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — пояснили в пресс-службе комитета.

О смерти женщины после употребления в пищу арбуза стало известно ранее 11 сентября. Отмечается, что рвота у женщины началась практически сразу после употребления первой порции. При этом она не стала вызывать скорую помощь. На следующий день ей стало хуже.

Позднее в столичном СК сообщили, что женщина страдала хроническими заболеваниями. Следователи также отметили, что на данный момент ведется опрос родственников погибшей.

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    Никита Абрамов
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