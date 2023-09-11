Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:09, 11 сентября 2023Моя страна

В Туле испекли самый большой в России пряник

Тульские кондитеры испекли пряник весом более 140 килограммов

Фото: Anshu A / Unsplash

Тульские кондитеры в рамках празднования 877 лет со дня основания города испекли пряник длиной почти в три метра и вписали свои имена в Книгу рекордов России. Как уточняет «Интерфакс», вес пряника составил 143 килограмма.

Отмечается, что вес кондитерского изделия составил 143 килограмма, а длина — 293 сантиметра.

Отведать пряник, попавший в Книгу рекордов России, смогли все желающие. «На Казанской набережной всех желающих угостили пряником, который вошел в Книгу рекордов России, как самый большой», — отметили в пресс-службе городской администрации.

877 лет со дня основания Тулы отмечали 9-10 сентября. В эти дни праздничные мероприятия проходили на ерритории кремля, на площади Ленина, Крестовоздвиженской площади, улицах Металлистов и Менделеевской, Казанской и Пролетарской набережных. Завершилось празднование концертом и фейерверком.

Ранее стало известно, что в России появился новый праздник.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России подвели итоги выборов. Кто победил в единый день голосования?

    VK запустит эксклюзивное шоу

    Российский блогер подарил фанату кроссовки за сотни тысяч рублей на концерте

    Складной смартфон Microsoft признали устаревшим

    В России оценили сроки отказа от доллара в мире

    Оценена польза проекта мегамоста на Сахалин за полтриллиона рублей

    Россиянам разъяснили новые правила проезда на поездах

    В России отложили запуск «мебельной ипотеки»

    Пленный боец ВСУ попросил российское гражданство у Путина

    Тренер назвала пятиминутное упражнение для укрепления всего тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости