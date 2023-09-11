В Туле испекли самый большой в России пряник

Тульские кондитеры испекли пряник весом более 140 килограммов

Тульские кондитеры в рамках празднования 877 лет со дня основания города испекли пряник длиной почти в три метра и вписали свои имена в Книгу рекордов России. Как уточняет «Интерфакс», вес пряника составил 143 килограмма.

Отмечается, что вес кондитерского изделия составил 143 килограмма, а длина — 293 сантиметра.

Отведать пряник, попавший в Книгу рекордов России, смогли все желающие. «На Казанской набережной всех желающих угостили пряником, который вошел в Книгу рекордов России, как самый большой», — отметили в пресс-службе городской администрации.

877 лет со дня основания Тулы отмечали 9-10 сентября. В эти дни праздничные мероприятия проходили на ерритории кремля, на площади Ленина, Крестовоздвиженской площади, улицах Металлистов и Менделеевской, Казанской и Пролетарской набережных. Завершилось празднование концертом и фейерверком.

Ранее стало известно, что в России появился новый праздник.