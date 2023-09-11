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13:43, 11 сентября 2023Бывший СССР

Песков оценил отношения России и Армении

Пресс-секретарь Песков: Россия была и остается близка с Арменией

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия была и остается близка с Арменией, Москва не опасается потерять союзника в лице Еревана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Кремль проанализирует решение Армении о проведении военных учений с США вместо учений с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье.

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    Алевтина Запольская
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