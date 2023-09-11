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21:59, 11 сентября 2023Мир

В Госдепе заявили о внимательной слежке за визитом Ким Чен Ына в Россию

Госдеп: передача КНДР любого оружия России будет нарушением резолюций СБ ООН
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Соединенных Штатов планируют внимательно следить за визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я хотел бы напомнить обеим странам, что передача КНДР любого оружия России будет прямым нарушением множества резолюций Совета Безопасности ООН», — заявил чиновник.

Миллер уточнил, что Штаты «продолжат добиваться выполнения собственных санкций и без колебаний будут вводить новые».

Ранее южнокорейская телекомпания YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщила, что Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде. Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

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    Юлия Мискевич
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