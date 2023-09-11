Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:13, 11 сентября 2023Бывший СССР

В Молдавии выступили за разрыв отношений с СНГ

Спикер парламента Молдавии Гросу призвал разорвать отношения с СНГ
Игорь Гросу

Игорь Гросу. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу призвал разорвать отношения с СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVR Moldova.

По его словам, стране необходимо отбросить идею быть мостом между Западом и Востоком, между Европейским союзом (ЕС) и СНГ. «Мы выбрали два года назад вектор евроинтеграции, это наш путь. Это наш момент, речь идет не о партии, это исторический момент для общества», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Молдавию ответственно относиться к своим обязательствам и отказаться от политизации отношений в сфере энергетики. Дипломат напомнила, что «Газпром» на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов.

Также МИД России предостерег Молдавию от более глубокого вовлечения в поддержку Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

    В Эстонии назвали гостайной данные о премьер-министре и ее муже

    Умерла актриса Мария Скуратова

    Житель Подмосковья приподнял и уронил на ногу двухтонную баню

    Стало известно о готовности США отправить ВСУ ракеты большой дальности

    Президент Венесуэлы назвал образцовыми выборы в России

    Мизулина посоветовала Минобороны призвать Милохина в армию

    Кулеба потребовал от Германии поставить Украине ракеты Taurus

    В МИД отреагировали на мнение Запада о российских выборах

    Журналисты перепутали Дмитрия и Даниила Медведева и получили ответ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости