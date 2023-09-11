В Молдавии выступили за разрыв отношений с СНГ

Спикер парламента Молдавии Гросу призвал разорвать отношения с СНГ

Лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу призвал разорвать отношения с СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVR Moldova.

По его словам, стране необходимо отбросить идею быть мостом между Западом и Востоком, между Европейским союзом (ЕС) и СНГ. «Мы выбрали два года назад вектор евроинтеграции, это наш путь. Это наш момент, речь идет не о партии, это исторический момент для общества», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Молдавию ответственно относиться к своим обязательствам и отказаться от политизации отношений в сфере энергетики. Дипломат напомнила, что «Газпром» на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов.

Также МИД России предостерег Молдавию от более глубокого вовлечения в поддержку Украины.