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16:52, 11 сентября 2023Экономика

Военные пенсионеры в зоне СВО получат военную пенсию в полном объеме

Путин подписал указ о выплате военной пенсии в зоне СВО в полном объеме
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 11 сентября подписал указ о выплате в зоне СВО военной пенсии в полном объеме. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, военные пенсионеры из числа тех, кто заключил в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, и граждан, призванных на службу по мобилизации, будут получать дополнительно к денежному довольствию «ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», с учетом доплаты и индексации после прекращения выплаты.

В тексте указа упоминается закон № 4468-1 от 12 февраля 1993 года, согласно которому пенсионные выплаты военным, вновь поступающим на службу в Вооруженные силы России, в также в МВД и другие силовые ведомства, приостанавливаются.

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Также президент поручил правительству определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты и обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед днем рождения. Во внесенном в нижнюю палату парламента законопроекте говорится, что дополнительная выплата должна устанавливаться в том же размере, в котором гражданин получает пенсию на дату ее предоставления. Ежегодную материальную поддержку вице-спикер предложил предоставить всем категориям пенсионеров.

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