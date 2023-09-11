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17:53, 11 сентября 2023Спорт

Тренера года в США обвинили в сексуальных домогательствах

Тренера по американскому футболу Такера обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: Nic Antaya / Getty Images

Тренера команды по американскому футболу Университета штата Мичиган Мела Такера обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на спортивного директора университета Алана Хэллера.

По информации источника, специалист был временно отстранен от работы на время расследования дела. Причиной стало то, что Бренда Трейси, управляющая компанией по улучшению осведомленности о сексуальных домогательствах, заявила, что Такер мастурбировал во время их телефонного разговора. Тренер опроверг информацию, сказав, что это происходило по обоюдному согласию.

В 2021 году Такер был признан лучшим тренером года по версии Big Ten Conference — старейшей студенческой спортивной конференции Дивизиона I Национальной ассоциации студенческого спорта.

В марте прокуратура Франции предъявила футболисту ПСЖ и сборной Марокко Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании. Адвокат Хакими назвал обвинения в отношении его клиента ложными и заявил, что спортсмен готов сотрудничать со следствием.

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    Анастасия Борисова
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