Игроку ПСЖ и сборной Марокко предъявили обвинение в изнасиловании

Прокуратура предъявила игроку ПСЖ и сборной Марокко Хакими обвинение в изнасиловании

Прокуратура Франции предъявила футболисту «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает France24.

Игрок ПСЖ был допрошен следователями в четверг, 2 марта. Тогда же судья предъявил ему обвинения и поместил его под судебный надзор. Адвокат Хакими назвал обвинения в отношении его клиента ложными и заявил, что спортсмен готов сотрудничать со следствием.

28 февраля Le Parisien сообщил, что 24-летняя девушка, имя которой не называлось, заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Хакими. Окружение футболиста отрицает факт домогательств.

Хакими выступает за французский ПСЖ с 2021 года. Он также играл в составе «Реала», дортмундской «Боруссии» и «Интера». Футболист становился победителем Лиги чемпионов-2018, чемпионом Италии (2021) и Франции (2022). Кроме того, Хакими является защитником сборной Марокко.