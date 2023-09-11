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18:50, 11 сентября 2023Россия

Новый мэр Томска перепутал его с Омском

Новый мэр Томска Махиня перепутал название города с Омском

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Новый глава Томска Дмитрий Махиня перепутал название города с Омском, где до этого занимал должность вице-мэра. Об этом пишет KP.RU.

Журналисты обратили внимание, что в одном из тезисов программы развития города, которую Махиня опубликовал в своем Telegram-канале, он назвал Томск Омском. «Обеспечивать в рамках текущих расходов бюджета города Омска по отрасли "Образование" текущий ремонт зданий и сооружений бюджетных учреждений дошкольного и общего образования», — говорилось в тексте. На данный момент ошибка исправлена.

Бывший замглавы Омска был избран новым мэром Томска 5 сентября. Махиня заявил, что теперь ему придется привыкать к названию города, в котором работает, но пообещал постараться его не путать.

В сентябре 2022 года похожая ситуация произошла с кандидатом в мэры Красноярска Егором Бочаровым, который, выступая с докладом, перепутал город и предложил развивать столицу Новосибирской области. Политик несколько раз упомянул о планах улучшения социально-экономической сферы Новосибирска. Когда на оговорки Бочарова обратили внимание члены комиссии, тот обвинил во всем помощников.

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