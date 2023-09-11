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12:27, 11 сентября 2023Россия

В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

Песков: СВО продолжится для прекращения ударов по России со стороны Украины

Фото: РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) будет продолжена для прекращения ударов со стороны Украины по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, Киев не гнушается практики террористических атак, покушений на известных людей, а также ударов по гражданским целям.

«Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована», — пояснил представитель Кремля.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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