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18:26, 11 сентября 2023Спорт

Российские судьи впервые за полтора года обслужат матч УЕФА

Российские судьи обслужат матч женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном

Фото: Matthieu Mirville / Icon Sport / Getty Images

Российские судьи обслужат матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Российская бригада арбитров будет работать на матче под эгидой организации впервые за полтора года. Главным судьей станет Вера Опейкина, помогать россиянке будут соотечественницы Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром будет Надежда Горинова.

Встреча между сборными Армении и Казахстана состоится в Армавире (Армения) 26 сентября.

1 июля стало известно, что российские судьи и делегаты могут в ближайшем будущем вернуться к работе на матчах под эгидой УЕФА. Кроме того, судья Сергей Карасев получил вызов на сбор судей организации, который пройдет в сентябре.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Анастасия Борисова
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