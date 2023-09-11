Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:11, 11 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе началось расследование загадочной гибели школьницы

На Урале расследуют загадочную гибель 16-летней школьницы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Урале началось расследование загадочной гибели 16-летней школьницы. Об этом сообщает РИА Новости.

8 августа девочка вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на электричке. Там она подавала документы в колледж. Она пошла пешком до дома, так как автобусы уже не ходили. Также школьница позвонила отцу, чтобы сообщить о скором возвращении и записала видеосообщение своему возлюбленному. 9 августа ее тело нашли в лесу.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Названа новая должность генерала Суровикина

    Дачников предостерегли от способной навредить помидорам и огурцам ошибки

    Олимпийская чемпионка рассказала о падении боевого духа спортсменов

    В российском регионе началось расследование загадочной гибели школьницы

    Сторонника украинского легиона арестовали за планы диверсий в России

    Дочь двоеженца раскрыла обман отца и отправила его под суд

    В России оценили риск начала «системной национализации»

    Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

    Стало известно о выставлении на продажу «Ювентуса»

    Россиянам назвали способы сэкономить на обогреве квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости