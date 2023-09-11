В российском регионе началось расследование загадочной гибели школьницы

На Урале расследуют загадочную гибель 16-летней школьницы

На Урале началось расследование загадочной гибели 16-летней школьницы. Об этом сообщает РИА Новости.

8 августа девочка вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на электричке. Там она подавала документы в колледж. Она пошла пешком до дома, так как автобусы уже не ходили. Также школьница позвонила отцу, чтобы сообщить о скором возвращении и записала видеосообщение своему возлюбленному. 9 августа ее тело нашли в лесу.