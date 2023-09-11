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16:04, 11 сентября 2023Мир

В США предрекли восстание ВСУ против Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут восстать против президента Зеленского

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать восстание против режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Эксперт выразил удивление, что восстание не случилось до сих пор. По мнению Джонсона, Зеленский не смог стать сильной политической фигурой.

«Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей», — указал он.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон признался, что был удивлен тактикой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не предприняли никаких попыток атаковать российскую линию обороны в момент ее подготовки.

По его словам, Россия не строила линию обороны втайне, однако украинские войска не попытались атаковать эти позиции ракетами или артиллерией.

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    Виктория Кондратьева
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