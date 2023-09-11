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09:03, 11 сентября 2023Наука и техника

Доказана роль цинка в предотвращении воспаления кишечника

Nature Communications: цинк предотвратил воспаление кишечника

Фото: James Yarema / Unsplash

Китайские и британские специалисты доказали роль цинка в предотвращении воспалительных заболеваний кишечника. Результаты исследования описаны в журнале Nature Communications.

В ходе работы авторы создали небольшие модели кишок из стволовых клеток человека и мышей. Они задались целью протестировать влияние цинка на арилуглеводородный рецептор (AHR). Этот рецептор помогает организму реагировать на питательные и токсичные вещества, а также на лекарства, поступившие в кишечник.

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Дальнейшие эксперименты на животной модели показали, что подопытные мыши, которых кормили пищей, содержащей цинк и химическое вещество из крестоцветных овощей (стимулирующее AHR), почти полностью выздоровели от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). При этом испытуемые, которых кормили диетой с дефицитом цинка, не получали никакой пользы от активации AHR.

Открытие демонстрирует новые варианты лечения ВЗК с помощью пищевых добавок с цинком и биологически активными соединениями растительного происхождения, стимулирующими AHR, которых особенно много в крестоцветных овощах. В дальнейших исследованиях ученые планируют подтвердить полученные выводы на людях.

Согласно оценкам экспертов, примерно треть населения мира страдают дефицитом цинка. Примечательно, что наиболее часто недостаток этого микроэлемента встречается в странах, где в рационе питания преобладают продукты растительного происхождения, которые содержат в себе мало цинка.

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    Елена Апазиди
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