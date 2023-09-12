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16:19, 12 сентября 2023Наука и техника

Раскрыта самая дорогая модель iPhone 15 Pro

MacRumors: топовый iPhone 15 Pro Max получит 8 гигабайт оперативной памяти

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Топовые модели смартфонов Apple получат рекордные 8 гигабайт оперативной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors.

Источники медиа рассказали, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — самые дорогие модели смартфонов Apple — будут доступны в четырех вариантах. Аппараты получат 128, 256, 512 гигабайт или 1 терабайт встроенной памяти. Такие же версии были доступны в линейке iPhone 14. Таким образом, слухи о моделях с 2 терабайтами памяти не подтвердились.

Также инсайдеры сообщили, что Apple будет использовать стандарт DRAM LPDDR5 для оперативной памяти флагманов. За поставку данных компонентов отвечали Samsung, Micron и SK Hynix. В раскрытом отчете говорится, что модели 15 Pro и 15 Pro Max будут доступны с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Это рекордный показатель для смартфонов Apple.

Авторы уточнили, что объем оперативной памяти будет связан с размером накопителя. Скорее всего, модели с большим накопителем — например, 512 гигабайт и 1 терабайт — получат больше оперативной памяти.

Осенняя презентация Apple состоится 12 сентября в 20:00 по Москве. На мероприятии компания должна представить смартфоны линейки iPhone 15 и прочие гаджеты.

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    Андрей Ставицкий
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