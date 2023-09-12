Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:12, 12 сентября 2023Экономика

В Китае опровергли заявления о крахе экономики

МИД Китая: экономика КНР не рухнула и по-прежнему устойчива
СюжетКурс доллара:

Фото: Jorge Silva / Reuters

Экономика Китая не рухнула и по-прежнему устойчива. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел Мао Нин, опровергнув утверждения Запада о серьезных проблемах. Ее комментарий приводит Reuters.

Ранее официальные лица нескольких стран публично выражали обеспокоенность по поводу текущего состояния второй по величине экономики в мире. Так, президент США Джо Байден назвал ситуацию в Китае «кризисной», а министр финансов Австралии Джим Чалмерс заявил, что замедление в китайской экономике может негативно сказаться на экономике Австралии.

«Похоже, время от времени будут выдвигаться различные теории краха Китая. Факт в том, что экономика КНР не рухнула», — заявила Мао. Представитель МИД заверила, что экономика Китая обладает большим потенциалом и основы долгосрочного улучшения не изменились. «Мы уверены в себе и способны содействовать устойчивому и здоровому экономическому развитию», — добавила она.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023

7 сентября после выхода данных по внешней торговле Китая за август, которые засвидетельствовали сохранение проблем во второй экономике мира, курс китайского юаня рухнул до минимума по отношению к доллару с 12 декабря 2007 года. Континентальную торговую сессию китайская валюта завершила на уровне 7,3279 юаня за доллар. С начала года юань потерял почти шесть процентов, присоединившись к списку слабейших в плане динамики азиатских валют.

Ранее экономисты Bloomberg заявили, что в ближайшее время Китай не сможет претендовать на статус крупнейшей экономики мира. По прогнозу экспертов, ВВП КНР превзойден ВВП США только к середине 2040-х годов — и даже тогда китайская экономика обгонит американскую «лишь с небольшим отрывом», а затем сразу снова уступит ей лидерство.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск выпил несколько рюмок водки в Москве и потерял сознание

    Раскрыта самая дорогая модель iPhone 15 Pro

    Диетолог предупредила о вредных для школьников завтраках

    Российскому бизнесу запретили скрывать данные о финансах

    Дачникам назвали способ сохранить розы зимой

    МГИК официально утвердила результаты выборов в Москве

    Захарова рассказала о последствиях поставки дальнобойных ракет Украине

    Пассажирка севшего в поле самолета Airbus рассказала про треск после взлета

    Съемное жилье в России рекордно подорожало

    Чешский хоккеист раскритиковал играющих в России соотечественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости