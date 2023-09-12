Захарова рассказала о последствиях поставки дальнобойных ракет Украине

Захарова заявила об эскалации конфликта при поставке дальнобойных ракет Украине

Поставка Украине дальнобойных ракет может привести к эскалации конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о последствиях такого сценария, ее слова передает РИА Новости.

«Поставки вооружений являются не просто дестабилизирующим, а провоцирующим конфликт фактором. Поставки, которые осуществятся Европейским Союзом, нарушают огромное множество документов, которое сами же европейцы в свое время инициировали», — заявила она.

Ранее президента США Джо Байдена призвали отправить Украине дальнобойные ракеты. Уточняется, что Госдепартамент США и Пентагон вели речь о дальнобойных ракетах ATACMS.