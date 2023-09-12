Полет на летательном аппарате с пилотом-самоучкой закончился травмой россиянки

Пилот-самоучка получил условный срок за травмированную россиянку

В Нижегородской области 60-летний россиянин получил два года условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом во вторник, 12 сентября сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 августа 2022 года 60-летний пилот-самоучка предложил за деньги вывезти россиянку на легкомоторном летательном аппарате — дельталете — из деревни Чаглава. Обучение пилотированию мужчина не проходил, а потому не имел достаточных навыков для такой деятельности, что привело к ошибке при посадке, в результате которой аппарат столкнулся с лесными деревьями, что привело к тяжелым травмам пассажирки.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на собственность обвиняемого по ходатайству следствия был наложен арест. Суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении причиненного вреда и компенсации морального вреда на сумму более 860 тысяч рублей.