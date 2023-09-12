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21:05, 12 сентября 2023Из жизни

Донор спермы объяснил нежелание брать деньги за свои услуги

Донор спермы из Белоруссии бескорыстно помогает в зачатии из-за детской мечты

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Донор спермы из Белоруссии помогает семьям и одиноким женщинам с зачатием ребенка и никогда не просит деньги за свои услуги. Интервью с ним опубликовал блог «Люди».

31-летний мужчина, представившийся вымышленным именем Максим, объяснил нежелание продавать свой биоматериал тем, что имеет другой источник заработка — собственный бизнес. Донорство же, по его словам, стало для него своеобразным воплощением детской мечты о большой семье. «Маленьким мечтал, что когда-нибудь у меня будет жена, много детей, частный дом. Позже мое мировоззрение поменялось. Решил не ждать счастливого случая», — рассказал мужчина.

Максим добавил, что его клиентами чаще всего становятся одинокие женщины, реже — семьи. Знакомство, как правило, происходит в интернете, там же достигаются договоренности о месте встречи и происходит обмен медицинскими заключениями — справками об отсутствии ВИЧ, туберкулеза, гепатита С и венерических заболеваний. По словам донора, транспортные расходы и оплату гостиниц берут на себя женщины, некоторые перечисляют еще и финансовое вознаграждение. «Если в голове стоит идея фикс, что моя помощь обязательно должна оплачиваться, я буду поддерживать разговор на эту тему. А если нет, то нет», — объяснил мужчина.

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Выбор способа зачатия, говорит Максим, он предоставляет клиентам — это может быть естественное осеменение или искусственная инсеминация спермой донора в домашних условиях. «Искусственный способ для меня более безопасный. Я не рискую своим здоровьем, ведь вдруг женщина предоставила мне справки, которые напечатала на домашнем принтере», — отмечает он.

По словам Максима, его девушка, с которой у него трое совместных детей, не одобряет донорство спермы. Однако мужчина не намерен прекращать участвовать в зачатии детей. «У меня одна жизнь, и ограничивать себя лишь потому, что, сам того не желая, я кому-то делаю больно, я не буду», — заключил донор.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Джорджия Дилан Стоун-Миллер, который подрабатывал донором спермы, уволился с работы и отправился искать биологических детей. За несколько лет путешествий он встретил 25 из 96 своих отпрысков.

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    Екатерина Улитина
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