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14:43, 12 сентября 2023Спорт

Игрок «Локомотива» рассказал о влиянии Дзюбы на клуб

Полузащитник «Локомотива» Баринов заявил, что Дзюба наладил атмосферу в клубе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о влиянии форварда Артема Дзюбы на клуб. Его слова передает «Чемпионат».

Полузащитник поделился, что своим переходом в команду Дзюба, как человек с юмором, сильно помог, наладив атмосферу в раздевалке. «Но он и напихать может очень сильно ― особенно тем, кто моментами забивает на игру. Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жестко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать», --рассказал Баринов.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой. Новое соглашение с 35-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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    Дарья Коршунова
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