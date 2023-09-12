Футболист сборной России оценил необходимость проведения товарищеских матчей
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов оценил необходимость проведения товарищеских матчей. Его слова приводит «Чемпионат».
Футболист поделился, что ему не хватает официальных игр. «Мы все равно должны собираться, при любых раскладах. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть — обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы», — заявил он.
Национальная сборная в сентябре провела два товарищеских матча против олимпийской команды Египта в Суэце. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1, вторая — победой хозяев (2:1). 12 сентября россияне на выезде сыграют против катарцев.
Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.