В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

Anduril: беспилотную систему Ghost-X отличает большая грузоподъемность

Американская компания Anduril анонсировала беспилотную систему Ghost-X, которую отличают большие грузоподъемность и длительность полета. Об этом сообщает Defense News.

Ghost-X представляет собой модернизацию системы Ghost, с которой работали в Минобороны Великобритании и Пентагоне. Благодаря новой батарее беспилотная платформа, созданная для разведки и атаки, может находиться в воздухе до 75 минут и переносить до 9 килограммов грузов. Кроме того, новое оборудование позволит обходиться без спутниковой навигации.

Издание отмечает, что система Ghost-X отвечает концепции, заложенной в основу американской программы «Репликатор», в рамках которой предполагается создание и развертывание тысяч недорогих, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что в декабре американская компания General Atomics начнет летные испытания беспилотного летательного аппарата LongShot, который сможет нести ракеты класса «воздух-воздух».