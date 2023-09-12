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14:40, 12 сентября 2023Наука и техника

В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

Anduril: беспилотную систему Ghost-X отличает большая грузоподъемность

Фото: Anduril

Американская компания Anduril анонсировала беспилотную систему Ghost-X, которую отличают большие грузоподъемность и длительность полета. Об этом сообщает Defense News.

Ghost-X представляет собой модернизацию системы Ghost, с которой работали в Минобороны Великобритании и Пентагоне. Благодаря новой батарее беспилотная платформа, созданная для разведки и атаки, может находиться в воздухе до 75 минут и переносить до 9 килограммов грузов. Кроме того, новое оборудование позволит обходиться без спутниковой навигации.

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Издание отмечает, что система Ghost-X отвечает концепции, заложенной в основу американской программы «Репликатор», в рамках которой предполагается создание и развертывание тысяч недорогих, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что в декабре американская компания General Atomics начнет летные испытания беспилотного летательного аппарата LongShot, который сможет нести ракеты класса «воздух-воздух».

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    Иван Потапов
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