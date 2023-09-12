Сборная Италии обыграла команду Украины в матче квалификации Евро-2024

Сборная Италии обыграла 2:1 команду Украины в матче квалификации Евро-2024

Сборная Италии по футболу обыграла национальную команду Украины в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:1. У итальянцев дважды отличился Давиде Фраттези на 12-й и 29-й минуте. В составе украинской команды на 41-й минуте голом отметился Андрей Ярмоленко.

Таким образом, итальянцы сместили украинцев со второго на третье место в турнирной таблице группы С. Лидировать продолжает команда Англии, в активе которой 13 очков. На четвертом месте располагается Северная Македония, на последнем месте в таблице остановилась Мальта.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Италия является действующим чемпионом Европы по футболу. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.