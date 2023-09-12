Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Катар
1:1
Завершен
Россия
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Ак Барс
2:1
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:1
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
0:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Израиль
1:0
Завершен
Беларусь
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа I. 6-й тур
Екатерина Александрова
0:0
1-й сет
live
Елена Остапенко
Сан-Диего (ж)
23:43, 12 сентября 2023Спорт

Сборная Италии обыграла команду Украины в матче квалификации Евро-2024

Сборная Италии обыграла 2:1 команду Украины в матче квалификации Евро-2024

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сборная Италии по футболу обыграла национальную команду Украины в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:1. У итальянцев дважды отличился Давиде Фраттези на 12-й и 29-й минуте. В составе украинской команды на 41-й минуте голом отметился Андрей Ярмоленко.

Таким образом, итальянцы сместили украинцев со второго на третье место в турнирной таблице группы С. Лидировать продолжает команда Англии, в активе которой 13 очков. На четвертом месте располагается Северная Македония, на последнем месте в таблице остановилась Мальта.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Италия является действующим чемпионом Европы по футболу. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Военный самолет потерпел крушение в российском регионе

    На Западе усомнились в успехе контрнаступления ВСУ осенью

    Франция потребовала немедленно освободить задержанного в Нигере гражданина

    Сборная Италии обыграла команду Украины в матче квалификации Евро-2024

    США заявили о намерении укрепить ПВО Украины

    Во Франции приостановят продажи iPhone 12

    Лариса Долина пожаловалась на цены на недвижимость в Москве

    Медик рассказала об активном применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром

    Постпредство России оценило изменения в инструкциях о ввозе личных вещей в ЕС

    Сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости