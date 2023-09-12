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13:47, 12 сентября 2023Бывший СССР

Кадыров назвал стратегически важный населенный пункт на артемовском направлении

Глава Чечни Кадыров заявил об очень важном стратегическом значении Курдюмовки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как и село Клещеевка, поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР) обладает очень важным стратегическим значением на артемовском направлении. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, если украинские войска завладеют данным населенным пунктом, то это может открыть им путь до Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).

«Но все это мечты противника. Курдюмовка входит в зону ответственности спецназа «Ахмат», а это значит, что все свои претензии врагу придется обосновывать на поле боя», — добавил он.

О передислокации спецназа «Ахмат» на артемовское направление стало известно в июле. Спустя месяц командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к новой атаке на Артемовск.

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    Алевтина Запольская
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