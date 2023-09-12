Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 12 сентября 2023Забота о себе

Мастурбирующим вместо секса с партнером дали совет

Сексотерапевт Миано: для мастурбации вместо секса нужно согласие партнера

Фото: Daria Litvinova / Unsplash

Чтобы мастурбация стала частью сексуальной жизни пары, следует установить правила и заручиться согласием второго партнера. Такой совет тем, кто не может отказаться от самоудовлетворения, дала сексотерапевт Лаура Миано, пишет Fashion Journal.

По мнению Миано, любая форма мастурбации является допустимой, единственное ограничение — прежде чем что-то делать, нужно спросить согласие партнера. Она уверена, что если второй человек не против, то парное самоудовлетворение вполне может практиковаться вместо обычного полового акта. «Это называется взаимная мастурбация, и она может быть очень полезной для ваших сексуальных отношений», — говорит сексотерапевт.

Миано указала, что подобная эротическая практика поможет разнообразить интимную жизнь. Кроме того, по ее словам, наблюдение за мастурбирующим партнером, за его движениями и реакциями позволит узнать, что ему нравится в сексе. Сексотерапевт добавила, что взаимные прикосновения и объятия сделают мастурбацию более чувственной и эмоциональной, что поможет укрепить связь в паре.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее сексолог Трейси Кокс рассказала, что женщины способны испытывать три вида оргазма — «волна», «вулкан» и «лавина». Она описала, как научится ощущать каждый из них.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына

    Путин прибыл на площадку форума ВЭФ

    Россиянин описал дом престарелых в США фразой «произвел гнетущее впечатление»

    Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за запретов ЕС для россиян

    Песков рассказал о переговорах с КНДР в чувствительных областях

    В Европе уточнили запрет на въезд россиян на личных автомобилях

    Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия

    Песков высказался о возможных встречах Путина с лидерами Запада

    Песков назвал продолжительность контактов Путина и Си Цзиньпина

    Учительница изнасиловала 12-летнего школьника у себя дома и попала под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости