Мастурбирующим вместо секса с партнером дали совет

Сексотерапевт Миано: для мастурбации вместо секса нужно согласие партнера

Чтобы мастурбация стала частью сексуальной жизни пары, следует установить правила и заручиться согласием второго партнера. Такой совет тем, кто не может отказаться от самоудовлетворения, дала сексотерапевт Лаура Миано, пишет Fashion Journal.

По мнению Миано, любая форма мастурбации является допустимой, единственное ограничение — прежде чем что-то делать, нужно спросить согласие партнера. Она уверена, что если второй человек не против, то парное самоудовлетворение вполне может практиковаться вместо обычного полового акта. «Это называется взаимная мастурбация, и она может быть очень полезной для ваших сексуальных отношений», — говорит сексотерапевт.

Миано указала, что подобная эротическая практика поможет разнообразить интимную жизнь. Кроме того, по ее словам, наблюдение за мастурбирующим партнером, за его движениями и реакциями позволит узнать, что ему нравится в сексе. Сексотерапевт добавила, что взаимные прикосновения и объятия сделают мастурбацию более чувственной и эмоциональной, что поможет укрепить связь в паре.

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