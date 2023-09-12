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21:19, 12 сентября 2023Мир

В МИД России высказались о материале Госдепа США об украинских детях

МИД РФ: материал Госдепа США об украинских детях является откровенной ложью

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Материал Госдепа США «Кремлевская война против украинских детей» является откровенной ложью, об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, пишет ТАСС.

Как уточнили в МИД РФ, опубликованную американскими дипломатами историю можно охарактеризовать «как банальную и довольно безыскусную западную пропагандистскую брошюру». «В ней с помощью откровенной лжи, ссылок на предыдущие уже развенчанные и разобранные фейки, манипуляции с цитатами пытаются вызвать у аудитории прежде всего эмоциональную реакцию», — высказались в российском МИД.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, этот фейк уже давно кочует из одного западного СМИ в другое. В МИД уточнили, что Россия не имеет программы усыновления детей из зон специальной военной операции (СВО), информация о тысячах усыновленных детей недостоверна.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские дети, вывезенные в российские регионы, могут вернуться к родителям, если от них поступит такой запрос.

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    Марина Совина
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