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15:21, 12 сентября 2023Путешествия

У севшего в поле Airbus ранее уже были технические проблемы

Shot: у севшего в поле Airbus выявили неисправность генератора в январе 2023-го

Фото: Telegram-канал UralAirlines_Official

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который экстренно сел в поле под Новосибирском, ранее сталкивался с техническими проблемами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным портала, в январе 2023 года у лайнера была выявлена неисправность генератора. О проблеме стало известно до взлета, поэтому борт вернули к терминалу. Как пишет Shot, тогда воздушное судно тоже должно было лететь из Сочи в Омск, как и во время рейса 12 сентября.

Ранее стало известно, что после аварийной посадки А320 в больницу попала женщина на 33 неделе беременности, серьезных травм у нее нет. Известно, что 24-летняя россиянка сама ранее работала стюардессой.

Лайнер Airbus A320 приземлился в поле в Новосибирской области из-за отказа гидросистемы утром 12 сентября. На борту находился 161 человек, все остались живы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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    Мария Борисова
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