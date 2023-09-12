Экс-стилистка блогерши Лерчек раскрыла способы одеться в стиле old money

Стилистка Янковская: одежда классического кроя создаст образ в стиле old money

Экс-стилистка блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), Эльвира Янковская раскрыла россиянам способы одеться в стиле old money. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Специалистка рассказала, что для создания такого образа необходимо выбирать изделия классического кроя, сшитые из материалов высокого качества.

Old money — эстетика потомственных богачей, подразумевающая демонстрацию не заработанных, а унаследованных денежных средств. Материалы премиум-качества — это краеугольный камень. Качественная вещь прослужит вам долго, так что это не только признак шика, но и прямая экономия. Статусно выглядят шелк, твид, кашемир, плотный лен и хлопок Эльвира Янковская стилист

Эксперт уточнила, что вещи в таком стиле не должны смотреться вычурно. Так, она обратила внимание на блейзер, как у принцессы Дианы, тренч в духе 60-х годов, белую рубашку с мужского плеча и широкие брюки со стрелками. «Сколько в них шарма и люкса. Классические вещи элегантны по определению, они всегда смотрятся дорого и роскошно», — заявила стилистка.

В заключение собеседница издания посоветовала дополнить образ аксессуарами из жемчуга, в том числе серьгами и браслетами, атласным ободком для волос, шейным платком и винтажными очками.

Ранее в сентябре Эльвира Янковская назвала россиянкам самую модную обувь на осень 2023 года. В грядущем сезоне окажутся популярными туфли фасона «Мэри Джейн» — с круглым носом, широким устойчивым каблуком и горизонтальной перемычкой на подъеме стопы.