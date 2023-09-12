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07:15, 12 сентября 2023Россия

Пассажиров экстренно севшего в российском регионе самолета эвакуировали

МЧС Новосибирской области: все пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы

Пассажиры самолета авиакомпании Уральские авиалинии, который совершил экстренную посадку на грунт в районе села Каменки Новосибирской области, эвакуированы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по региону, передает ТАСС.

«Все пассажиры эвакуированы, пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.

Рейс совершал полет из Сочи в Омск. По данным Telegram-канала «112», перед посадкой пассажирский лайнер подал сигнал тревоги и после этого пропал с радаров. На борту находились 159 человек, из них 23 ребенка.

Днем ранее другой пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Казани в Сочи, сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. По предварительным данным, лайнеру пришлось перестроить маршрут из-за поломки.

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    Александра Синицына
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