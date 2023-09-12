Пентагон допустил новые поставки кассетных боеприпасов на Украину

Представитель Пентагона Райдер допустил новые поставки кассетных боеприпасов ВСУ

Соединенные Штаты могут в будущем отправить на Украину новые партии кассетных боеприпасов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, планирует ли Вашингтон передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) новые партии кассетных боеприпасов. Как уточнил предствитель министерства, США намерены это сделать. «Что касается помощи в безопасности для Украины, мне не о чем сегодня объявить. Конечно, когда и если мы это сделаем, то дадим знать», — допустил он новые поставки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение кассетных боеприпасов ничего не изменило на поле боя.

7 сентября газета The New York Times писала, что администрация президента США Джо Байдена вскоре планирует отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов.