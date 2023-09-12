Раскрыты детали биографии посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота

Посадивший Airbus в поле Сергей Белов является потомственным пилотом

Посадивший самолет Airbus A320 в поле в Новосибирской области пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов является потомственным летчиком. Детали его биографии раскрыли в Telegram-канале перевозчика.

Отмечается, что дед 33-летнего россиянина был военным штурманом, а после работал пилотом-инструктором в «Уральских авиалиниях». «Является отличником воздушного транспорта, почетным членом Фонда авиационной безопасности СССР, награжден орденом Трудового Красного знамени», — говорится в сообщении.

Отец Белова окончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, затем освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Также работал пилотом-инструктором в «Уральских авиалиниях».

Сам Сергей ранее заявлял, что просто не представляет для себя другой профессии и мечтает продолжить знаменитую летную династию семьи.

Ранее стало известно, что участники пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), на котором выступил президент России Владимир Путин, аплодировали экипажу лайнера «Уральских авиалиний».

