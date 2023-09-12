Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:58, 12 сентября 2023Путешествия

Раскрыты детали биографии посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота

Посадивший Airbus в поле Сергей Белов является потомственным пилотом

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Посадивший самолет Airbus A320 в поле в Новосибирской области пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов является потомственным летчиком. Детали его биографии раскрыли в Telegram-канале перевозчика.

Отмечается, что дед 33-летнего россиянина был военным штурманом, а после работал пилотом-инструктором в «Уральских авиалиниях». «Является отличником воздушного транспорта, почетным членом Фонда авиационной безопасности СССР, награжден орденом Трудового Красного знамени», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Отец Белова окончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, затем освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Также работал пилотом-инструктором в «Уральских авиалиниях».

Сам Сергей ранее заявлял, что просто не представляет для себя другой профессии и мечтает продолжить знаменитую летную династию семьи.

Ранее стало известно, что участники пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), на котором выступил президент России Владимир Путин, аплодировали экипажу лайнера «Уральских авиалиний».

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль сняла квартиру в Санкт-Петербурге

    Патриарх Кирилл назвал главной задачей России победить силы зла

    Умер бывший вице-губернатор Петербурга

    Игрок «Локомотива» рассказал о влиянии Дзюбы на клуб

    Экс-глава МИД Австрии оценила влияние атак БПЛА на Россию

    В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

    В Китае десятки 100-килограммовых крокодилов сбежали из питомника из-за ливней

    Погоня на вертолете за перепугавшим россиян белым медведем попала на видео

    Одного из участников устранения вора в законе Япончика заочно осудили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости