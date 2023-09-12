Летчик оценил связь западных санкций с аварийной посадкой Airbus в поле

Летчик Попов: аварийная посадка Airbus в поле не связана с последствием санкций

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что аварийная посадка самолета Airbus «Уральских авиалиний» в поле является делом случая и не связана с последствиями санкций. Связь западных ограничений с произошедшим он оценил в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, отказ гидравлики вполне мог произойти, даже если бы компании Airbus и Boeing продолжали обслуживать российские лайнеры. Попов подчеркнул, что отечественные специалисты на авиаремонтных заводах хорошо знают эту технику и могут ее чинить.

«Никакие санкции здесь сильно не влияют. Дали бы нам эти запчасти или не дали бы. А может, они и не нужны были. Вот сейчас расследование пройдет и мы будем точно знать, что где отказало и почему», — добавил летчик.

Попов заметил, что Россия взяла на себя ответственность за эксплуатацию самолетов без поддержки производителя не без оснований. «Люди, которые летают, пилотируют, обслуживают, — они же понимают степень ответственности <...> Мы не из амбиций взяли это на себя. У нас есть опыт, есть специалисты, есть самолеты — вот и все», — заключил собеседник издания.

Ранее 12 сентября направлявшийся из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находились 159 человек, в том числе 23 ребенка.

Причиной инцидента названы проблемы с гидросистемой. Известно, что эвакуированных пассажиров доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием.