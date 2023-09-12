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17:47, 12 сентября 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные укладки на осень 2023 года

Стилист Османова: гладкие и естественные укладки станут модными осенью 2023 года

Фото: engin akyurt / Unsplash

Стилист-парикмахер и спикер курса «Стилист по волосам» в Skillbox Мариям Османова назвала россиянкам самые модные укладки на осень 2023 года. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт выделила гладкие прически и прямой пробор, которые подходят обладательницам как коротких, так и длинных волос. Чтобы воссоздать подобные укладки, понадобится только утюжок для выпрямления прядей. «По желанию можно добавить объемные серьги — они придадут образу изюминку и подчеркнут индивидуальность», — заявила она.

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Среди прочего актуальной станет естественная укладка, считает собеседница издания. Османова пояснила, что упомянутая прическа помогает выделить непринужденность и одновременно изящность девушки. «Повторить эту прическу можно с помощью плойки или специального фена. Главное, не перестараться и помнить про умеренность», — отметила стилистка.

Трендовыми станут и волнистые локоны. В отличие от прошлых образов, этот стиль больше подойдет под вечерние или праздничные наряды. Кстати, образ Марго Робби в роли Барби поспособствовал популяризации локонов-волн. Для их создания понадобится брашинг (круглая расческа) или плойки с широким диаметром

Мариям Османовапарикмахер

В заключение специалистка призвала читателей обратить внимание на аксессуары и заколки, а также различные вариации плетения и челки.

Ранее в сентябре стилисты салона красоты Kontier перечислили россиянкам самые модные цвета волос на осень 2023 года. В список попали мягкие каштановые и медовые тона. Последние, включая карамельные и золотистые переливы, подчеркнут текстуру волос и придадут им объем.

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    Карина Черных
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