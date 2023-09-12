Путин назвал насильственной мобилизацию на Украине

Путин: на Украине волнами идет насильственная мобилизация

Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине носит насильственный характер, передает РИА Новости.

«На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что Киев бросает украинских бойцов в бой так, будто это не их люди. По его словам, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления уже потеряли 71,5 тысячи человек.

Президент России назвал невозможным прекращение боевых действий на Украине, поскольку украинская армия продолжает контрнаступление. «Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем?" Мы же не троцкисты», — заявил он.