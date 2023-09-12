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11:32, 12 сентября 2023Россия

Путин рассказал об отношении властей Украины к своим солдатам

Путин: Украина использует солдат ВСУ так, будто это не их люди

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Киев бросает украинских бойцов в бой так, будто это «не их люди», заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мероприятие с участием главы государства транслирует официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.

В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли 71,5 тысячи человек, сообщил глава государства.

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о согласии Украины на проведение переговоров Россией, Путин допустил, что Киев может воспользоваться этим для восполнения ресурсов.

Также в ходе выступления на ВЭФ Путин объяснил невозможность скорого прекращения боевых действий на Украине. Российские военнослужащие не могут в одностороннем порядке прекратить огонь во время контрнаступления противника, пояснил он. В противном случае это привело бы к ущербу для России, добавил президент.

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    Алан Босиков
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