Россиянин купил «крепостного» за восемь тысяч рублей и попал под статью

Следователи возбудили дело на ставропольца, купившего «раба» за 8 тысяч рублей

Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении двоих мужчин по статье о торговле людьми. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, в октябре 2021 года 70-летний Василий из Михайловска попросил своего знакомого Григория найти «раба» для помощи по хозяйству. Тот быстро привел подходящего человека — 43-летнего мужчину из Старомарьевки, которого подобрал на дороге. Он продал «крепостного» заказчику за восемь тысяч рублей.

Против соучастников возбуждено уголовное дело по статье 127.1 («Торговля людьми») УК РФ. Василий отправлен под домашний арест, его подельника разыскивают.