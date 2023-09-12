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11:51, 12 сентября 2023Спорт

Американский боец сломал чемпионский пояс UFC

Американский боец Стрикленд сломал чемпионский пояс UFC и починил его скотчем

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Стрикленд сломал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Ребята, я действительно сломал свой пояс. Но у меня есть решение!» — поделился спортсмен. На видео Стрикленд показал, что у трофея отошла одна из деталей, которую он приклеил скотчем. По словам бойца, пояс стал «как новенький».

10 сентября в главном поединке турнира UFC 293 Стрикленд одержал победу единогласным решением судей над новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Во втором по значимости поединке турнира россиянин Александр Волков оказался сильнее австралийца Тая Туйвасы. Он победил соперника во втором раунде удушающим приемом.

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    Дарья Коршунова
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