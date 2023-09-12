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21:56, 12 сентября 2023Спорт

«Спартак» обыграл СКА в матче КХЛ

«Спартак» со счетом 3:0 обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Спартак» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0. Андрей Локтионов и Иван Морозов поразили ворота соперников во втором тайме. А Ансель Галимов отметился заброшенной шайбой в третьей двадцатиминутке. Для армейцев это поражение стало третьим подряд.

В параллельном матче «Торпедо» обыграло «Адмирал» со счетом 3:1. Ранее 12 сентября «Лада» победила «Трактор» (3:1), ярославский «Локомотив» оказался сильнее «Куньлунь Ред Стар» (2:1), а минское «Динамо» в овертайме уступило казанскому «Ак Барсу» (1:2).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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