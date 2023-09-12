Застрявшего на девять дней в пещере спелеолога подняли на поверхность

CNN: в Турции спелеолога Марка Дики подняли на поверхность из пещеры Морка

В Турции успешно завершилась международная операция по спасению американского спелеолога Марка Дики, застрявшего на девять дней в пещере. Об этом сообщает CNN.

40-летний американский исследователь спустился в пещеру Морка, расположенную в хребте Тавр, и внезапно почувствовал себя плохо. 2 сентября на глубине 1036 метров у него открылось желудочное кровотечение. Дики удалось сообщить об этом коллегам на поверхности. В тот же день началась масштабная операция по его спасению, в которой принимали участие 150 специалистов из восьми стран.

Спасателям удалось добраться до Дики и поднять его до лагеря экспедиции на глубине 500 метров в воскресенье, 10 сентября. Там врачи сделали ему переливание крови. Во вторник, 12 сентября, американца благополучно подняли на поверхность.

Он поблагодарил спасателей и сказал, что невероятно рад выбраться из-под земли. «Я не совсем понимаю, что со мной произошло, но быстрая реакция турецких властей и своевременно доставленные лекарства спасли мне жизнь. Я был буквально на краю обрыва», — заявил Дики после того, как оказался в руках медиков у входа в пещеру. По их словам, спасенный чувствует себя неплохо, однако его необходимо обследовать в больничных условиях.

Операция по подъему Дики из пещеры проходила в семь этапов. Команды спасателей работали круглосуточно все девять дней. В итоге его удалось поднять на глубину 180 метров, а оттуда доставить ко входу в пещеру.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали двух спелеологов, которые застряли на лодке в подземном озере в британском регионе Сноудония. Лодка исследователей застряла во время переправы через подземное озеро.